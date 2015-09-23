Пентагон заявив про вбивство одного з лідерів ІД
В результаті повітряних ударів американської авіації в Іраку вбитий один з високопоставлених членів екстремістського руху "Ісламська держава".
Про це повідомив представник армії США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Пентагон називає вбитого Абу Бакра аль-Туркмані "адміністративним еміром" бойовиків, який раніше брав участь у діяльності на території Іраку екстремістської організації "Аль-Каїда".
Авіаудар був нанесений в районі міста Таль-Афар.
Успішна операція по знищенню аль-Туркмані демонструє, на думку Пентагону, вразливість керівництва "Ісламської держави".
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У серпні Білий дім заявив про знищення заступника лідера ІД Фадхіля Ахмада аль-Хайялі, в травні в Сирії був убитий Абу Сайяф, який відповідав в ІД за контрабанду нафти і газу.
Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародна коаліція під егідою США має намір активізувати військову кампанію проти терористичного угрупування ІДІЛ в Сирії.