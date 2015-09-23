У російському Барнаулі після від'їзду патріарха Кирила зняли покладений до його приїзду асфальт
19:11, 23 вересня 2015Світ
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Дорожні служби російського міста Барнаул приступили до демонтажу асфальту, який був покладений перед тим, як в місто з візитом приїхав Патріарх Кирило.
Фото: Ірішка Денисова vk.com/barneos22
Як повідомляє Flashsiberia.com, асфальт почали знімати після від'їзду предстоятеля РПЦ.
У Барнаульській єпархії прокоментували: "До приїзду патріарха до Нікольського храму були підготовлені під'їзні шляхи з парадної сторони, для цього комунальники прибрали на час частину бордюру. Тепер все повернули на місце".
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До приїзду патріарха комунальні служби російських міст зазвичай готуються ретельно. Свіжий асфальт поклали і в Республіці Алтай, куди патріарх Кирило теж приїжджав з візитом. Тепер, згідно з повідомленням, жителі Алтаю переживають, чи не знімуть і у них свіже дорожнє покриття.
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