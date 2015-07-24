Духовність по-російськи: Патріарх Кирил допоможе рахунковій палаті боротися з корупцією

Свої підписи на документі поставили Патріарх Кирил і голова російської Рахункової палати Тетяна Голікова.

Угода дозволить Рахунковій палаті та РПЦ обмінюватися інформацією у зв'язку з реалізацією законодавства про передачу у власність релігійних організацій державного і муніципального майна, йдеться в повідомленні Рахункової палати, повідомляє REGNUM.

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«Церква не має владних повноважень, не її справа займатися перевірками і навіть не її справа виносити суд. Її справа — працювати з людськими душами, тому що одних тільки владних важелів у подоланні корупції явно недостатньо», — заявив Кирил.

У свою чергу Голікова вважає, що угода буде сприяти протидії корупції, екстремізму та духовній експансії і одночасно буде сприяти відродженню "культурних та історичних цінностей Російської Федерації".

Нагадаємо, днями московський патріарх Кирил показав особисту розкішну яхту, на якій він прибув в російське місто Плесо. На причалі його зустрічали шеренги військових і священиків, а також оркестр.

Також патріарх відомий любов'ю до дорогих годинників Breguet вартістю 30 тисяч, які то з'являються на його руці, то таємничим чином зникають з допомогою ретуші.

Сам Кирило заявляв, що такий годинник у нього дійсно є, але він нібито лежить серед коробок з подарунками патріарха, і він їх ніколи не одягав.