Держдеп не коментує видачу американської візи Пушкову, який потрапив під санкції через Україну

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Ми не будуємо припущень з приводу того, може чи не може хто-небудь не отримати візу», - зазначила представник зовнішньополітичного відомства США Кеті Бонді і додала, що закон не дозволяє їй коментувати деталі розгляду віз.

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Раніше джерела «Газеты.Ru» розповіли, що Пушков отримає для поїздки на Генасамблею ООН американську візу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз і США ще на півроку продовжили санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.