Стало відомо, чого найбільше бояться росіяни

Про це стало відомо з результатів опитування, проведеного ВЦИОМ, що опинився в розпорядженні «Газеты.Ru».

Росіяни бояться зростання міжнародної напруженості на такому ж рівні, як в січні та квітні цього року. Відзначається, що на другому місці страх зростання цін на товари, зникнення деяких з продажу і знецінення заощаджень. Тим не менш, на початку року показник був в два рази вище, ніж у серпні, але нижче, ніж у липні.

Читайте такожБлизько 60% громадян США проголосували б за кандидата в президенти, який сповідує іслам

При цьому зниження доходів турбує громадян Росії набагато менше. На початку року це турбувало росіян набагато більше. Люди стали менше бояться втрати роботи з початку року, хоча показник і незначно зріс порівняно з червнем і липнем.

Проблеми зі здоров'ям і труднощі в отриманні медичної допомоги також продовжують менше турбувати росіян. Індекс страху за цим поступово знижувався з початку року, і був приблизно однаковим з червня.

Читайте такожОпитування: найкраще відношення у поляків до чехів та словаків, українців вони вважають заздрісними і сильними

Заворушення в країні громадян Росії лякають менше, ніж на початку року, але даний показник незначно змінювався з травня, залишившись у серпні приблизно на тому ж рівні.

Найменше хвилюють росіян сімейні конфлікти - 79% опитаних їх не побоюються. Страхи щодо проблем в сім'ї поступово зменшуються з січня цього року.

Опитування було проведено 29-30 серпня 2015 року, при його проведенні було опитано 1600 людей в 130 населених пунктах Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Як повідомляв УНІАН раніше, згідно з опитуванням, більшість росіян не хочуть припинення підтримки бойовиків заради поліпшення відносин з Україною.