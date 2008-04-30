Чисельність російських військ в Абхазії збільшена в півтора рази

Додатковий контингент Колективних сил СНД з підтримки миру в зоні грузино-абхазького конфлікту введений до Абхазії, чисельність російських миротворців у невизнаній республіці збільшена в півтора рази, передає кореспондент РІА Новости.

У середині дня колона важкої техніки миротворців пройшла центральною вулицею Сухумі.

Як повідомив журналістам міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба, чисельність миротворців збільшена до меж, передбачених Московською угодою про припинення вогню і роз`єднання сил від 14 травня 1994 року. Відповідно до цього документа в зоні конфлікту мають бути три тисячі військовослужбовців, тоді як всі 14 років службу несли близько двох тисяч російських солдатів.

Шамба нагадав, що мандат російських миротворців передбачає - в разі виникнення загрози війни - роз`єднання протиборчих сторін.

"Влада Абхазії вітає збільшення кількості миротворців, оскільки це дає більше впевненості в безпеці", - зазначив глава МЗС невизнаної республіки.