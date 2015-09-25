"Треба прагнути до миру без ядерної зброї": Папа Римський наголосив на необхідності недопущення воєн

Папа Римський Франциск наголошує на необхідності недопущення воєн і звільнення країн від ядерної зброї.

Про це він сказав, виступаючи у Нью-Йорку на 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Виступ понтифіка транслював телеканал «112.Україна».

"Війна є заперечення всіх прав. Це драматична агресія проти довкілля. Якщо ми хочемо справжнього комплексного розвитку людини, невпинним чином ми повинні займатися виконанням такого завдання, як недопущення війни між країнами і народами", - сказала Папа Римський.

Читайте такожТурчинов не відкидає ймовірності світової війни із застосуванням зброї масового ураження

Для цих цілей необхідно, зазначив він, забезпечити незаперечне верховенство права і «невпинне задіяння переговорів, добрих послуг і арбітражу, як це запропоновано у статуті Організації Об'єднаних Націй».

Папа Римський вважає, що 70-річний досвід існування ООН в цілому і досвід перших 15 років третього тисячоліття свідчать як про ефективність міжнародних норм при повному їх застосуванні, так і про неефективність у разі їх невиконання.

"Якщо поважати статут Організації Об'єднаних Націй, якщо застосовувати його транспарентно і щиро, без будь-яких прихованих намірів, як відправну та обов'язкову точку справедливості, а не інструмент для того, щоб приховувати свої злі наміри, - тоді реалізуються ідеали миру", - переконаний понтифік.

Папа Римський також наголосив на неприйнятності розповсюдження зброї, насамперед зброї масового знищення, зокрема ядерної.

"Необхідно прагнути до миру без ядерної зброї, в повній мірі застосовуючи договір про нерозповсюдження. Його букву, його дух, аж до повного знищення цієї зброї", - сказав він.