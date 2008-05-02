Помер останній з організаторів замаху на Гітлера (фото)

У четвер, 1 травня, у віці 90 років помер останній з тих, хто залишався в живих учасників замаху на Гітлера барон Філіп фон Безелагер (Philipp Freiherr von Boeselager). Про це з посиланням на членів сім`ї покійного повідомляє німецьке видання FAZ.

У 1942 році 24-річний Філіпп фон Безелагер долучився до групи військових, які надалі кілька разів намагалися убити фюрера. Перші спроби змовників успіху не мали: один раз Гітлер відмінив поїздку, під час якої планувалося здійснити на нього замах, вдруге не спрацювали детонатори бомб, які помістили в багажному відділенні літака фюрера.

Після невдалого замаху 20 липня 1944 року, коли вибухнула бомба, закладена в бункері Гітлера полковником графом фон Штауффенбергом, фон Безелагеру вдалося уникнути арешту. Незважаючи на те, що він був одним з головних організаторів замаху, відповідальним за вибухівку, жоден із затриманих учасників змови не видав його на допиті. "Мені просто неймовірно пощастило. Жоден з товаришів не назвав мого імені навіть під тортурами", - зізнався колишній офіцер в інтерв`ю кілька років тому.

Останні роки життя Філіп фон Безелагер провів у своєму будинку, розташованому біля підніжжя родового замку в Кройцберзі, в Рейнській області.

Німецька хвиля