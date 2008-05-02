ООН занепокоєна погіршенням російсько-грузинських відносин

Організація Об`єднаних Націй виразила занепокоєння черговим погіршенням російський-грузинських відносин, повідомляє радіо «Свобода».

Заяву було зроблено після того, як Міністерство оборони Росії у четвер оголосило про збільшення свого миротворчого контингенту в Абхазії з 2-х до 3-х тисяч осіб.

Москва стверджує, що Грузія готує в Абхазії військову операцію. Грузинське керівництво, у свою чергу, назвало дії Росії актом військової агресії. Послові Росії в Грузії вручено ноту протесту.

Представники НАТО і Євросоюзу вважають, що рішення Москви не сприятиме врегулюванню ситуації в регіоні. Тим часом, російські військові в Абхазії освоюють місце нової дислокації, військові вивчають маршрути патрулювання, облаштовують наглядові пости, налагоджують зв`язки з місцевими органами влади і представниками місії ООН.