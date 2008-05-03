Білорусь залишили 11 дипломатів США

Білорусь у суботу залишили 11 дипломатів посольства США в Мінську.

«Білорусь залишили 11 співробітників посольства, 10 з яких 30 квітня були оголошені персонами нон грата», - відзначили в американському дипломатичному представництві.

Співбесідник журналістів проінформував, що автомобілі із співробітниками посольства «без проблем перетнули білорусько-литовську межу».

Представник дипмісії уточнив, що одинадцятим співробітником посольства, щозалишив Білорусь, є «один з шести морських піхотинців, що охороняли посольство». «П`ятеро піхотинців було оголошено персонами нон грата, і тому шостому військовослужбовцеві не було сенсу залишатися в Білорусі», - сказали в американській дипмісії.

В даний час в посольстві залишаються 4 дипломати, зокрема тимчасовий повірений в справах США в Білорусі Джонатан Мур», - заявили в диппредставництві.

30 квітня Д. Муру в МЗС Білорусі був вручений список 10 американських дипломатів, які були оголошені персонами нон грата і повинні були залишити країну протягом 72 годин.

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