У Китаї оголосили загальнонаціональну тривогу через епідемію ентеровірусу-71

Міністерство охорони здоров`я КНР оголосило загальнонаціональну тривогу у зв`язку з розповсюдженням в країні ентеровірусу-71, від якого лише в одному місті Фуян (східнокитайська провінція Аньхой) померли 22 дитини.

Про це повідомляє ІТАР-ТАССз посиланням на газету "Чайна дейлі".

В осередку спалаху інфекції - місті Фуян, за офіційними даними, налічується 3763 хворих. Всього ж у п`ятнадцяти містах провінції ентеровірусом-71 заразилися більш як 4,5 тис. дітей, переважно - молодші 6 років.

Згідно з обнародуваним міністерством циркуляром, є вірогідність подальшого розповсюдження інфекції в червні та липні.

Крім того, побоювання фахівців викликає той факт, що ентеровірус-71 вже перекинувся на ряд інших районів країни, де також були зафіксовані сотні випадків зараження. Йдеться про провінції Хенань, Хубей, Чжецзян, Шеньсі і Гуандун. У останньому регіоні від захворювання, викликаного ентеровірусом, вже померли троє дітей.