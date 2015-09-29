У США підрахували кількість іноземних бойовиків у лавах ІДІЛ

Про це свідчать дані американської розвідки, передає The Daily Mail.

При цьому кількість американців на боці терористичної організації досягла 250 осіб - що вдвічі більше порівняно з минулим роком, коли в лавах ІДІЛ громадян США налічувалося 100.

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Крім того, кількість громадян інших країн, які заїхали в Ірак і Сирію, збільшилася за останній рік удвічі: у минулому році іноземців в "ІД" було 15 тисяч із 80 країн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Асад використовує російські боєприпаси з метою бомбардування сирійських опозиційних груп, незважаючи на запевнення Кремля у тому, що його військова підтримка спрямована проти "Ісламської держави".