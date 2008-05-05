68 українців сидять на мілині біля берегів Латвії

До складу екіпажу круїзного лайнера „Mona Lisa”, що сів на мілину на відстані 18 кілометрів від узбережжя Латвії, входять 68 громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією Посольства України в Латвійській Республіці, 4 травня сів на мілину лайнер „Mona Lisa” з 972 пасажирами на борту. Зареєстроване на Багамських островах судно виконувало рейс за маршрутом Гданськ-Рига-Таллін. Постраждалих внаслідок згаданого інциденту немає.

За інформацією представників латвійської берегової охорони, згадана подія не пов’язана з погодними умовами.

Прийнято рішення про евакуацію пасажирів та частини екіпажу з метою подальшого зняття судна з мілини.

Посольство України продовжує стежити за розвитком ситуації навколо лайнера. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.