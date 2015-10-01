Молдова вимагає від Росії вивести війська з Придністров’я

Молдова наполягає на виведенні російських військ з території Придністров’я і створенні у регіоні міжнародної цивільної місії.

Про це прем’єр-міністр Молдови Валеріу Стрелець заявив 30 вересня на дебатах під час 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.

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«Ми вкотре заявляємо свою рішучу позицію щодо наполегливої вимоги про виведення російських військ й озброєнь з території Республіки Молдова згідно з положеннями Конституції Молдови і відповідно до міжнародних зобов’язань», – сказав Стрелець.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, фактично незалежний від Кишинева від 1992 року. За законодавством Молдови, територія на лівобережжі Дністра з населенням близько 50 тис. осіб має статус «автономного територіального утворення з особливим правовим статусом». У ролі «миротворців» у Придністров’ї діють російські війська.