ЗМІ: Єврокомісія й Туреччина розробили план дій для боротьби з напливом біженців

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine, посилаючись на джерела в Єврокомісії та уряду Німеччини, передає DT.ua.

За інформацією видання, згідно з планом, Туреччина повинна буде краще захищати свої кордони з Грецією, яку перетинають тисячі мігрантів.

План також передбачає спільне патрулювання турецькою та грецькою береговою охороною східної частини Егейського моря та відправку назад усіх біженців.

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У Туреччині при частковому фінансуванні ЄС буде створено шість нових таборів для біженців, які зможуть вмістити до двох мільйонів чоловік.

У свою чергу, країни ЄС зобов'язуються взяти на себе частину біженців і до півмільйона осіб можуть бути переселені до Європи без необхідності для біженців вирушати в небезпечну подорож через Середземне море.

Видання зазначає, що Єврокомісія й представники погодилися на цей план минулого тижня і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також домовлявся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

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Президент Туреччини Тайіп Ердоган має зустрітися з Юнкером в понеділок.

Раніше УНІАН повідомляв, що з початку року в Європу по Середземному морю прибутку 533 тис. 591 мігрант і біженець. З 17 вересня число біженців збільшилася у Європі майже на 60 тисяч осіб. 2887 осіб загинули в морі при спробі дістатися до Старого Світу.