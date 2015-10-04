На Мальті під час автошоу Porsche врізався в натовп (відео)

23:59, 04 жовтня 2015
Світ
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На Мальті під час автомобільного шоу автомобіль Porsche 918 з'їхав з траси і врізався в натовп.

timesofmalta.com

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Times of Malta.

В результаті інциденту постраждали 26 людей, п'ятеро перебувають у критичному стані.

timesofmalta.com

За словами очевидців, водій втратив керування після того, як одне з коліс автомобіля виїхало за межі траси. Після цього машина на великій швидкості знесла огорожу і врізалася в натовп.

timesofmalta.com

За попередньою інформацією, причиною ДТП стала технічна несправність.

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