У Китаї число постраждалих від тайфуну "Мучжиге" зросло до 223

Число жертв тайфуну на півдні Китаю зростає. Про це, посилаючись Центральне китайське телебачення, повідомляє "ТАСС".

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У південнокитайській провінції Гуандун загинули 7 місцевих жителів, ще 223 отримали поранення. Найбільші руйнування стихія завдала місту Чжаньцзян, на яке налетіли викликані тайфуном смерчі.

Повідомляється, що ураганний вітер перевертав автомобілі, руйнував будівлі. Повсюдно порушено електро- і водопостачання. Зараз, коли сила тайфуну ослабла, розпочатлись відновлювальні роботи.

Крім того, в сусідньому Гуансі-Чжуанському автономному районі (ГЧАР) від тайфуну постраждали 1,44 млн осіб. Одного жителя адміністративного центру ГЧАР - міста Наньніна вбило деревом. В автономному районі були евакуйовані 66,3 тис. осіб. Зруйновано 748 будинків, прямий економічний збиток склав 175 млн юанів (27,5 млн дол.).

Великої шкоди завдано сільськогосподарським угіддям Гуансі.

Нагадаємо, раніше в Китаї загинули двоє людей, і більше 300 постраждали через тайфун "Дуджуан". На сході країни через тайфун евакуйовано понад 320 тис. осіб.