Росія може легко викликати дестабілізацію в США - газета

Росія вибрала найбільш вдалий час для розпалювання напруги в зоні грузино-осетинського конфлікту. Як пише газета The Washington Post, якщо Росія захоче вторгнутися на територію Грузії як «відповідь» на її дії в Абхазії, то США не зможуть нічого протиставити. Президентська кампанія в США віднімає весь час і сили кандидатів, а президента Буша, який невдовзі залишить посаду, давно називають «кульгавою качкою», яка навряд чи зможе дати адекватну відповідь на дії Росії. Враховуючи цей факт, Росія своїми діями може легко викликати дестабілізацію в США.

Газета.ру