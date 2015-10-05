Росія не отримувала офіційних запитів від Іраку про авіаудари по ІДІЛ - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я чув заяву прем'єр-міністра Іраку, що він був би зацікавлений в тому, щоб російська авіація допомогла і зі знищенням позицій терористів на іракській території. Він сказав це після того, як перші дні нашої операції в Сирії довели найвищу ефективність наших військових. Якихось офіційних звернень від Іраку не надходило», - заявив Лавров.

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Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що РФ розгорнула у Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.