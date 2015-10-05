Росія розгорнула у Сирії новітні системи радіоелектронної боротьби "Красуха-4"

Це випливає з відеозапису, розміщеного на сайті телерадіокомпанії "Звезда", передає Lenta.ru.

У відеоролику, що ілюструє посадку на сирійський аеродром Хмеймім російського штурмовика Су-25, що повернувся з бойового завдання, на задньому плані помітна (відмітка 00:06 на відео) машина з характерним набором антенних пристроїв.

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Порівняння показує, що з високим ступенем імовірності це машина мобільного комплексу радіоелектронної боротьби 1РЛ257 «Красуха-4».

Варто зазначити, що «Красухи» - широкодіапазонні станції перешкод, які призначені для придушення роботи бортових РЛС літаків дальнього радіолокаційного виявлення і літаків ударної авіації, радарів безпілотних літальних апаратів, а також РЛС супутників радіолокаційної розвідки.