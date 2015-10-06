У НАТО переконані, що порушення Росією повітряного простору Туреччини не було випадковим

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг напередодні міністерської зустрічі Альянсу, передає "ЄвроПравда".

Столтенберг також заявив, що Росія не надала "ніяких реальних пояснень" про два порушення, які він назвав "неприйнятними".

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"Російські бойові літаки порушили повітряний простір Туреччини. Це неприпустимо. Ось чому я вчора провів спеціальне засідання Північноатлантичної Ради", - сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що союзники із НАТО висловили солідарність з Туреччиною. Вони засудили порушення повітряного простору НАТО росіянами.

"Я закликаю Росію уникати ескалації напруженості у відносинах з Альянсом", - наголосив генсек НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак вдруге порушив повітряний простір Туреччини у неділю, 4 жовтня.

Другий інцидент стався на наступний день після того, як російський військовий літак у суботу, 3 жовтня, порушив повітряний простір Туреччини недалеко від кордону з Сирією. На перехоплення тоді були підняті два винищувачі F-16 ВПС Туреччини.