НАТО прийме військову концепцію Сил реагування через "зростаючу нестабільність"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, відповідне рішення має бути ухвалене у четвер, 6 жовтня, у Брюсселі під час засідання міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу.

«Нестабільність, яка зросла, зробила ще більш важливим питання зміцнення нашої колективної оборони. Зустріч міністрів оборони у цьому відношенні зробить три кроки вперед. По-перше, буде схвалена військова концепція розширення Сил реагування НАТО», - сказав він.

Читайте такожСтолтенберг назвав позитивним кроком домовленості щодо перенесення виборів у "ЛНР" і "ДНР"

Столтенберг пояснив, що це включає в себе сухопутні, морські та повітряні компоненти, механізми управління і контролю. «Це дозволить завершити зміни, якими буде подвоєно розмір Сил реагування НАТО до 40 тис. військових», - повідомив генсек.

Він також висловив сподівання, що під час засідання міністри «дадуть зелене світло встановленню двох нових інтегрованих одиниць». «Невеликі штаби будуть відігравати велику роль. Один - в Угорщині, ще один - у Словаччині. Це допоможе зміцнити оборону наших союзників у Центральній та Східній Європі», - наголосив Столтенберг.

Читайте такожУ НАТО переконані, що порушення Росією повітряного простору Туреччини не було випадковим

Третім кроком вперед на шляху зміцнення колективної безпеки генсек НАТО назвав «довготривалу адаптацію». «Міністри говоритимуть про наслідки військової діяльності Росії, у тому числі ядерної, і що це означає для НАТО. Ми будемо дивитися, як Альянс повинен в подальшому адаптуватися до зростаючих викликів і загроз з півдня», - зауважив він.

Читайте такожУ США назвали "стратегічною помилкою" дії Росії в Сирії

Столтенберг наголосив, що Сили реагування НАТО можуть бути розгорнуті на півдні дуже швидко. «Але ми будемо розглядати інші можливості, які необхідні для боротьби з погрозами з півдня», - сказав він.