У Туреччині вночі стався землетрус магнітудою 5,5 балів

У турецькій провінції Анталія неподалік міста Демре минулої ночі стався землетрус магнітудою 5,5 балів, передає ТАСС.

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Повідомляється, що удар стихії припав на округ Демре о 00:27, де розташована популярна серед іноземних туристів і християнських паломників церква Святого Миколи Чудотворця. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 34 км, струси ґрунту виразно відчувалися в будинках.

Серед місцевого населення подія викликала паніку. Сотні людей вибігли на вулиці, уникаючи руйнувань, і не хотіли повертатися у будинки, побоюючись повторних поштовхів, які тривали до ранку, але мали невелику магнітуду.

За словами місцевих жителів, якби підземні поштовхи тривали на кілька секунд довше, то багато будівель були б зруйновані.

Провінція Анталья на півдні Туреччини розташована у сейсмоактивному регіоні. Близько десятка землетрусів невеликої магнітуди реєструються там майже щотижня. При цьому Анталія залишається одним найпопулярніших турецьких курортів.