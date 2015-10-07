Діти російських шпигунів вимагають назад канадське громадянство - Time

Про це пише видання Time.

Олександр і Тимофій Вавілови були народжені в Торонто, однак нещодавно було депортовано в Росію і позбавлені громадянства після того, як з'ясувалося, що їх батьки Андрій Безруков і Олена Вавілова підозрюються в шпигунстві.

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Молоді люди наполягають на тому, що нічого не знали про діяльність своїх батьків. Вони також звернулися в суд Канади з проханням відновити їх сертифікати, що підтверджують канадське громадянство. Канадський суд стверджує, що не може цього зробити, оскільки батьки Вавілових працювали на іноземний уряд.

Адвокат братів заявив, що карати дітей за вчинки батьків неправильно «з моральної і правової точок зору».

«Це несправедливо карати нас за те, до чого ми не маємо ніякого відношення. Ми не зробили нічого поганого», - коментує Олександр Вавілов. «Незалежно від того, чи вирішить уряд Канади відновити наше громадянство чи ні, я завжди буду канадцем в серці», - додав він.

В даний час Олександр навчається в Європі, а його брат працює в сфері фінансів у Азії.