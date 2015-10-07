Діти російських шпигунів вимагають назад канадське громадянство - Time

21:15, 07 жовтня 2015
Світ
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Сини двох росіян, звинувачених у шпигунстві, вимагають повернути їм громадянство Канади.

Дети шпионов / thestar.com

Про це пише видання Time.

Олександр і Тимофій Вавілови були народжені в Торонто, однак нещодавно було депортовано в Росію і позбавлені громадянства після того, як з'ясувалося, що їх батьки Андрій Безруков і Олена Вавілова підозрюються в шпигунстві.

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Молоді люди наполягають на тому, що нічого не знали про діяльність своїх батьків. Вони також звернулися в суд Канади з проханням відновити їх сертифікати, що підтверджують канадське громадянство. Канадський суд стверджує, що не може цього зробити, оскільки батьки Вавілових працювали на іноземний уряд.

Родители Вавиловых / thestar.com

Адвокат братів заявив, що карати дітей за вчинки батьків неправильно «з моральної і правової точок зору».

«Це несправедливо карати нас за те, до чого ми не маємо ніякого відношення. Ми не зробили нічого поганого», - коментує Олександр Вавілов. «Незалежно від того, чи вирішить уряд Канади відновити наше громадянство чи ні, я завжди буду канадцем в серці», - додав він.

В даний час Олександр навчається в Європі, а його брат працює в сфері фінансів у Азії.

Дети шпионов / thestar.com

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