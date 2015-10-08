Почавши бомбити Сирію, Путін перевів конфлікт з європейського рівня на світовий - голландський правозахисник

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав Роберт ван Ворен, голландський радянолог, правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач в університетах Грузії і Литви.

Він зазначає, що за лічені години російські літаки і вертольоти почали бомбардування позицій супротивників Башара Асада в тій же нерозбірливій і всеосяжній манері, в якій російські війська діяли в Чечні, знищуючи все на своєму шляху.

Ворен зазначає, що мета Путіна в Сирії - винищити помірковану опозицію і поставити всіх перед простим вибором: огидний диктатор або середньовічна банда, яка перетворила терор на рутину.

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"Асад для Путіна - ідеальний союзник: жодної моралі, обмежень і співчуття. Крім того, Асаду нічого втрачати. Від обох відвернувся цивілізований світ, і у них лише один вибір: або утриматися при владі будь-якою ціною, або зустріти несвоєчасну загибель, оскільки третій варіант - поява перед міжнародним трибуналом в Гаазі", - наголосив правозахисник.

Саме тому сьогодні Сирія для Путіна - те ж, що й Україна рік тому: спосіб показати своїй країні, що "він досі біля керма, що Захід, який гниє, не готовий впоратися з викликами".

"У своїй боротьбі за владу Путін вийшов на новий етап, ще більш небезпечний і непередбачуваний, ніж попередні. Він перевів конфлікт на принципово інший рівень - з європейського на світовій", - підсумував голландський радянолог.

Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворена читайте у випуску журналу "Новое время" 9 жовтня.