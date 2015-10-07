Москва заявила про готовність контактувати з сирійськими повстанцями, що воюють проти Асада

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, повідомляє РИА Новости.

"За дорученням президента РФ МЗС інформує наших партнерів в країнах, що мають зв'язки з "Вільною сирійською армією", про готовність російської сторони встановити контакти з керівництвом цієї структури з метою обговорити можливості її підключення до роботи із створення умов для початку процесу політичного врегулювання сирійської кризи шляхом переговорів між урядом САР та патріотичної опозицією", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що МЗС РФ має намір продовжити контакти з усім спектром сирійської опозиції, щоб допомогти консолідувати її на цій платформі.

Як відомо, "Сирійська вільна армія" - одне з найбільших повстанських збройних угрупувань у Сирії, яка веде збройну боротьбу проти уряду Сирії, очолюваного президентом Башаром Асадом.