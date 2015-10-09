BBC: У столиці Лівану знову сутички поліції та протестувальників

Протестувальники у відповідь кидали каміння та пляшки з водою, повідомляє BBC Україна.

Протистояння почалося після того, як демонстранти спробували прорватись через бар'єри, які встановили біля будівлі парламенту.

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Протести, які розпочались через неприбране сміття, розширились як виступити проти політичної системи країни.