Китай готовий почати експорт винищувачів п'ятого покоління J-31
09:54, 09 жовтня 2015Світ
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Провідний виробник літаків Китаю готовий почати експорт винищувачів п'ятого покоління, повідомляє China Daily з посиланням на дані галузевих джерел.
Винищувач J-31 / airwar.ru
Китайська авіаційно-промислова корпорація AVIC розкрила деякі технічні характеристики винищувачів J-31 під час авіаційної виставки, цитує видання DT.UA.
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Авіаційна виставка Aviation Expo China проходила в Пекіні протягом чотирьох днів.
Однак, літаки все ще проходять випробування, повідомили джерела.
Як писало видання раніше, максимальна злітна вага J-31 складе 25 тонн при бойовому радіусі в 1,2 тисячі км. Винищувач зможе розвивати граничну швидкість в 2205 км/ч. Вага бойового навантаження літака складе 8 тонн. Термін служби винищувача складе до 30 років.
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