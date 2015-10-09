Китай готовий почати експорт винищувачів п'ятого покоління J-31

Китайська авіаційно-промислова корпорація AVIC розкрила деякі технічні характеристики винищувачів J-31 під час авіаційної виставки, цитує видання DT.UA.

Читайте такожРосія відзвітувала про нові авіаудари у Сирії: знищені табори смертників

Авіаційна виставка Aviation Expo China проходила в Пекіні протягом чотирьох днів.

Однак, літаки все ще проходять випробування, повідомили джерела.

Як писало видання раніше, максимальна злітна вага J-31 складе 25 тонн при бойовому радіусі в 1,2 тисячі км. Винищувач зможе розвивати граничну швидкість в 2205 км/ч. Вага бойового навантаження літака складе 8 тонн. Термін служби винищувача складе до 30 років.