Росія вимагає вислати з посольства США двох військових аташе

Російська влада зажадала вислати з американського посольств двох військових аташе, передає Лента.ру з посиланням на повідомлення Державного департаменту США. Американська сторона заявила, що не згодна з вимогою, але виконає її.

Як заявив представник Держдепу, аташе не були оголошені персонами нон-грата, їм просто запропонували залишити країну.

У Держдепі відмовилися назвати причини, що примусили російських чиновників 28 квітня зажадати висилки аташе. Російський МЗС також заявив, що утримується від будь-яких коментарів. Відмовилося від коментарів і російське посольство у Вашингтоні.

Американська влада протягом останніх кількох місяців двічі висилала з країни російських дипломатів, зазначає ВВС News. Один раз це було в листопаді 2007 року, а другий - 22 квітня 2008 року.