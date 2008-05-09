Посол Грузії: почнуть росіяни, а потім скажуть, що почали абхази

Грузія вважає, що Росія може влаштувати провокацію в Кодорській ущелині, що приведе до бойових зіткнень.

Про це заявив глава російського управління міністерства реінтеграції Грузії Йосип ЧАХОАШВІЛІ, повідомляє Gazeta.ru.

«У нас намірів не було, і не буде, і ми ніколи цю війну не розпочнемо. Але це те, до чого підштовхує Росія Грузію, щоб ми почали. Але буде інше - провокація з російського боку в Кодорській ущелині», - сказав він.

«Розпочнуть росіяни, а потім скажуть, що розпочали абхази. Ось чого ми чекаємо», - сказав глава російського управління міністерства реінтеграції Грузії.

Він повідомив, що, згідно з миротворчим мандатом, у зоні конфлікту мають бути присутні мотострілкові роти. І.ЧАХОАШВІЛІ вказав, що російська сторона, порушуючи мандат, ввела десантні підрозділи, частини ППО і ракетні війська.