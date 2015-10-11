Путін запевняє, що у нього "немає ніякого бажання відтворювати імперію"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає жодного бажання відтворювати імперію, головне — захистити свою незалежність і суверенітет.

"У нас немає ніякого бажання відтворювати імперію, відтворювати Радянський Союз, але ми повинні захистити свою незалежність і суверенітет, російську, і ми це, звичайно, робили і будемо робити", — сказав Путін в ефірі телеканалу "Росія 1" в інтерв'ю Володимиру Соловйову, передає РИА Новости.

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Він нагадав, що Росія, «виявивши добру волю», надала незалежність всім колишнім республіками СРСР, підкресливши, що це не супроводжувалося ніякими конфліктами.

"Це було спільне рішення. І серед цього загального рішення основним було рішення самої Росії", — сказав Путін.