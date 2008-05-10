Представники США зустрілися з президентом Абхазії

Представники держдепартаменту США запропонували Абхазії свої послуги для зниження напруженості в зоні грузино-абхазського конфлікту, щоб уникнути небажаних ексцесів, повідомив журналістам офіційний представник президента в ЗМІ Крістіан Бжанія після зустрічі представників держдепартаменту з керівництвом невизнаної республіки.

Заступник помічника держсекретаря США Метью Брайза і посол США в Грузії Джон Тефт зустрілися у суботу в Сухумі з президентом Абхазії Сергієм Багапшем і міністром закордонних справ Сергієм Шамбою.

"Відбувся дуже відвертий обмін думками. Подеколи розмова мала дещо жорсткий характер, і це, перш за все, стосувалося розуміння тієї чи іншої ситуації сторонами", - сказав журналістам Бжанія.

Брайза повідомив на зустрічі, що уряд США вкрай занепокоєний напруженням ситуації в зоні грузино-абхазського конфлікту. За словами Брайза, уряд США ініціює початок руху сторону назустріч одна одній для зняття напруженості.

"Американська дипмісія не внесла ніяких конкретних пропозицій, а, навпаки, цікавилася тим, як абхазька сторона бачить вирішення цього конфлікту, якою є думка абхазької сторони", - повідомив Крістіан Бжанія.

За його словами, президент Абхазії виклав свою позицію щодо проблеми верхньої частини Кодорської ущелини, ситуації в Гальському районі в зоні роз`єднання протиборчих сторін.

Позиція керівництва Абхазії залишається незмінною - виведення грузинських військ з Кодорської ущелини і відновлення статус-кво. "У такому разі перспектива відновлення масштабнішого всеосяжного переговорного процесу очевидна", - цитує РІА "Новини".