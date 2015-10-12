Обама: інтервенція Росії в Сирії націлена на порятунок Асада

Про це президент США Барак Обама заявив у програмі телеканалу CBS "60 хвилин", передає "Голос Америки". Глава Білого дому також відзначив, що російська інтервенція в Сирії націлена на порятунок режиму президента країни Башара Асада.

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Барак Обама заявив, що частина його стратегії в Сирії – пробувати різні підходи. Однак, за його словами, поки Башар Асад залишається при владі, помірним повстанцям буде складно зосередитися на боротьбі з екстремістами.

Американський президент ще раз підкреслив необхідність і неминучість політичного розв'язання конфлікту в цій арабській країні.

У свою чергу голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що російські авіаудари в Сирії "кардинально змінюють умови гри" і пов'язані з низкою "дуже тривожних елементів".

Виступаючи перед журналістами напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, вона заявила, що кампанія проти бойовиків "Ісламської держави" повинна бути спрямована саме проти них та інших угруповань, які ООН визнає терористичними.

Росія піддалася критиці з боку західних держав, які стверджують, що її кампанія націлена проти опозиціонерів президента Башара Асада, а не бойовиків "Ісламської держави".

Федеріка Могеріні висловила думку, що у ЄС, Росії і США є спільна платформа в Сирії, згідно з резолюціями Ради Безпеки в рамках ООН, однак їхні дії необхідно скоординувати. В іншому випадку, за її словами, можуть виникнути вкрай серйозні ризики, особливо у військовому плані.

Федеріка Могеріні розраховує, що на зустрічі міністрів буде обговорюватися можливий внесок ЄС в стимулювання процесу пошуку політичного розв'язання конфлікту в Сирії, який забрав вже 240 тис. життів з березня 2011 року. Вона переконана, що в процес повинні бути залучені всі, хто причетний до конфлікту і політичного переходу, а його результат повинні визначити міжнародне співтовариство, регіон та, головним чином, самі сирійці.

Російський президент Володимир Путін у суботу заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що завдання кампанії в Сирії "стабілізувати законну владу і створити умови для пошуку політичного компромісу".