Обама: інтервенція Росії в Сирії націлена на порятунок Асада
Підтримкою Дамаска президент Росії Володимир Путін демонструє погане керівництво, незважаючи на твердження Кремля про те, що він допомагає законному уряду боротися проти ісламістів.
Про це президент США Барак Обама заявив у програмі телеканалу CBS "60 хвилин", передає "Голос Америки". Глава Білого дому також відзначив, що російська інтервенція в Сирії націлена на порятунок режиму президента країни Башара Асада.
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Барак Обама заявив, що частина його стратегії в Сирії – пробувати різні підходи. Однак, за його словами, поки Башар Асад залишається при владі, помірним повстанцям буде складно зосередитися на боротьбі з екстремістами.
Американський президент ще раз підкреслив необхідність і неминучість політичного розв'язання конфлікту в цій арабській країні.
У свою чергу голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що російські авіаудари в Сирії "кардинально змінюють умови гри" і пов'язані з низкою "дуже тривожних елементів".
Виступаючи перед журналістами напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, вона заявила, що кампанія проти бойовиків "Ісламської держави" повинна бути спрямована саме проти них та інших угруповань, які ООН визнає терористичними.
Росія піддалася критиці з боку західних держав, які стверджують, що її кампанія націлена проти опозиціонерів президента Башара Асада, а не бойовиків "Ісламської держави".
Федеріка Могеріні висловила думку, що у ЄС, Росії і США є спільна платформа в Сирії, згідно з резолюціями Ради Безпеки в рамках ООН, однак їхні дії необхідно скоординувати. В іншому випадку, за її словами, можуть виникнути вкрай серйозні ризики, особливо у військовому плані.
Федеріка Могеріні розраховує, що на зустрічі міністрів буде обговорюватися можливий внесок ЄС в стимулювання процесу пошуку політичного розв'язання конфлікту в Сирії, який забрав вже 240 тис. життів з березня 2011 року. Вона переконана, що в процес повинні бути залучені всі, хто причетний до конфлікту і політичного переходу, а його результат повинні визначити міжнародне співтовариство, регіон та, головним чином, самі сирійці.
Російський президент Володимир Путін у суботу заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що завдання кампанії в Сирії "стабілізувати законну владу і створити умови для пошуку політичного компромісу".