ЄС закликав Росію зосередитися на політичному вирішенні конфлікту в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, засідання якої пройшло сьогодні в Люксембурзі на рівні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

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У висновках зазначається, що нещодавні російські військові атаки в Сирії «викликають глибоке занепокоєння і повинні бути негайно припинені». «Так само має бути з порушенням Росією суверенного повітряного простору сусідніх країн. Ця військова ескалація несе ризик продовження конфлікту, підриву політичного процесу, загострюючи гуманітарну ситуацію і підвищуючи радикалізацію», - переконані у Євросоюзі.

«ЄС закликає Росію зосередити свої зусилля на спільній меті досягнення політичного врегулювання конфлікту. У цьому контексті ЄС закликає Росію прагнути до зменшення рівня насильства і реалізовувати заходи зі зміцнення довіри сирійським режимом відповідно до положення резолюції Ради безпеки ООН 2139», - заявили у Євросоюзі.