Україна намагається знайти в Сирії російських солдатів, що воювали на Донбасі – посол ФРН

Про це в інтерв'ю німецькому виданнюSueddeutche Zeitung посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає DT.UA.

"Насилля може спалахнути знову на Сході України, доки зброя лишається на лінії фронту. Але Володимир Путін тепер почав нову гру в Сирії. Звісно, це вимагає великої кількості ресурсів", - сказав він.

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При цьому він додав, що Україна намагається зафіксувати появу російських загонів в Сирії, які раніше діяли в Донбасі.

"Ми намагаємося задокументувати, які російські підрозділи були виявлені в Сирії. В нас є докази, що деякі з них раніше були на території України. Це доводить, що Росія підтримує бойовиків не лише грошима і зброєю, але і регулярними військами, які вона розміщувала і продовжує розміщувати на українській території", - пояснив Мельник.

Щодо мешканців Донбасу, які лишаються на захоплених територіях, український дипломат визнав, що їхнє становище досі тяжке. За його словами, там лишаються близько 2 мільйонів людей, серед яких багато пенсіонерів і вони не можуть чи не хочуть переїжджати в інші регіони України.

"Багато заводів закриті або ледве працюють. Продукти харчування там є за рахунок контрабанди з Росії. Але ціни в два-три рази вищі, ніж в інших регіонах України. Тому ми почали будувати логістичні центри вздовж фронтової лінії, щоб люди могли прийти, отримати свої пенсії і купити продукти, оскільки банківська система не працює на захоплених територіях. Ми намагаємося допомогти нашим людям. Але досі бойовики не дозволяли це робити не лише уряду України, а й неурядовим міжнародним організаціям, таким як "Червоних хрест". Їм заборонили доставляти гуманітарну допомогу", - сказав український посол.