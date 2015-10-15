Євродепутат: будь-які сигнали ЄС Росії щодо можливості переглянути санкції тільки завдадуть шкоди

Таке переконання у середу в рамках пленарного засідання ЄП висловив депутат Пятрас Ауштрявічюс (група Альянсу лібералів та демократів, Литва), передає власний кореспондент УНІАН.

"Я впевнений, що зараз надсилати будь-які сигнали Москві щодо можливості пом'якшити чи зняти санкції буде занадто зарано і тому завдасть шкоди. Кремль розцінити це як нашу слабкість", - заявив він.

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Ауштрявічюс вважає, що натомість ЄС "повинен зосередитися на тому, щоб надіслати місію в рамках Спільної політики безпеки та оборони, щоб забезпечити безпеку гуманітарній допомозі".