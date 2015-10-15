Російські пілоти часто бачать над Сирією американські літаки - Міноборони РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського військового відомства, коментуючи повідомлення, що з'явилися в ряді зарубіжних ЗМІ, про нібито серйозну стурбованість американських колег, викликану зближенням 10 жовтня до візуального контакту російського і американського літаків у небі над Сирією.

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"Нам не зрозумілі причини такого здивування представників ВПС США. По-перше, російські бойові літаки знаходяться в сирійському повітряному просторі на абсолютно законних підставах на прохання офіційних властей Сирійської Арабської Республіки. Більш того, всі польоти наших літаків погоджуються з відповідними органами влади цієї країни", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що дійсно, 10 жовтня група російських літаків під прикриттям винищувачів Су-30СМ виконувала бойове завдання зі знищення одного з об'єктів терористичного угруповання ІДІЛ в провінції Алеппо. При висуванні в район система попередження про опромінення, якими оснащені всі літаки РФ, зафіксувала випромінювання від невідомого літального об'єкта.

"Наш винищувач повернув і підлетів на відстань близько двох-трьох кілометрів, не з метою когось налякати, а щоб ідентифікувати цей об'єкт і його приналежність, після чого російський Су-30СМ повернувся в бойову групу для виконання завдання", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, наголошується, що це не перший такий випадок.

"Наші льотчики досить часто візуально фіксують у повітряному просторі над Сирією не тільки польоти літаків США, але і безпілотні літальні апарати, включаючи ударні БПЛА. Вчора ввечері ми оперативно направили нашим колегам в Пентагоні чергові пропозиції щодо виключення можливих інцидентів в повітряному просторі Сирії. Обговорення цих пропозицій з американцями планується в режимі відеоконференції", - заявили російські військові.