В Таллінні провели смолоскипну ходу проти безконтрольної міграції

Європейський національний фронт, Консервативна народна партія Естонії і Партія народної єдності ввечері 14 жовтня проводили в Таллінні мітинг з вимогою відновлення охорони кордону, повідомляє Delfi.ee.

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Після ранкового мітингу біля посольства Німеччини і денного походу на Тоомпеа (частина Старого міста), в 20:00 мітингувальники зі смолоскипами та піснями пройшли через площу Вабадузе на Ратушну площу і звідти знову на Тоомпеа. З промовою виступила голова Партії народної єдності Крістійна Оюланд, яка пообіцяла, що цей захід не залишиться останнім.

В освітленій смолоскипами ході було чути естонські народні пісні, такі як "Залишайся вільним, естонське море", "Моя улюблена батьківщина" і "Зоря".