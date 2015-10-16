Виробник "Буків" вимагатиме від ЄС компенсацію за експеримент по Боїнгу

Про це «Известиям» розповів генеральний директор «Алмаз-Антея» Ян Новіков.

Зазначається, що загальна сума фінансових втрат через санкції не розголошується, проте рахунок йде, ймовірно, на мільйони доларів.

В підсумкову суму увійдуть також і витрати у розмірі 10 млн рублів на експеримент, "моделюючий" катастрофу малайзійського Boeing під Донецьком.

"У результаті введення міжнародних санкцій концерн ППО «Алмаз-Антей» зазнав фінансові втрати, а також була поставлена під сумнів ділова репутація концерну", - заявив Новіков.

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Як повідомляв УНІАН раніше, російський виробник ЗРК "Бук" - ВАТ «Концерн ППО «Алмаз – Антей» заявив, що використовував літак Іл-86 для моделювання атаки на малайзійський Боїнг над Донецьком, який нібито підтверджує, що пуск ракети був здійснений з підконтрольної Україні території .

У РФ також заявили, що міжнародна комісія з "Боїнгу" спотворила результати їх розслідування. Нібито дані концерну "Алмаз-Антей" були використані недобросовісно.