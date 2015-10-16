США засудили випробування ракет Іраном та пригрозили йому Радбезом

Як заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер, «Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми випробуваннями іранських балістичних ракет», передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Американський дипломат назвала запуски ракет «прямим порушенням резолюції 1929 Ради Безпеки ООН», прийнятої в 2010 році. Білий дім заявив, що може винести питання про іранські випробування на розгляд Радбезу.

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Аналогічну думку висловив і представник французького МЗС Ромен Надаль, назвавши пуски ракет «лякаючим сигналом міжнародній спільноті».

У неділю, 11 жовтня, іранське телебачення повідомило про випробування високоточної балістичної ракети нового покоління, яка може нести ядерну боєголовку.