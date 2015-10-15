В Ірані показали підземну ракетну базу на глибині 500 метрів (фото, відео)

Про це повідомляє місцеве інформагентство Fars.

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Відзначається, що показана у відеоролику база – один із центрів, які належать аерокосмічним силам Корпусу вартових ісламської революції. Вона розташована на глибині близько 500 метрів.

Додамо, що цей сюжет з'явився незабаром після того, як влада Ірану оголосила 11 жовтня про успішні випробування своєї нової ракети далекої дії "земля-земля".