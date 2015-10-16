Пан Гі Мун різко засудив підпал гробниці Йосипа палестинцями
Пан Гі Мун закликав передати до рук правосуддя тих, хто стоїть за цим гідним осуду нападом.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун різко засудив дії палестинців, які здійснили підпал іудейської святині – могили Йосипа - в районі міста Наблус, що на Західному березі річки Йордан, повідомляє ВВС.
"На початку надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН, скликаної у зв'язку з ескалацією насильства, Пан Гі Мун закликав передати до рук правосуддя тих, хто стоїть за цим, за його словами, гідним осуду нападом", - говориться у повідомленні.
У п'ятницю ізраїльські військові в ході зіткнень застрелили чотирьох палестинців, один з яких видавав себе за фотожурналіста, а потім напав з ножем на ізраїльського солдата та поранив його.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наступного тижня зустрінеться з держсекретарем США Джоном Керрі для обговорення ситуації.