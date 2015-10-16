Пан Гі Мун різко засудив підпал гробниці Йосипа палестинцями

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун різко засудив дії палестинців, які здійснили підпал іудейської святині – могили Йосипа - в районі міста Наблус, що на Західному березі річки Йордан, повідомляє ВВС.

"На початку надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН, скликаної у зв'язку з ескалацією насильства, Пан Гі Мун закликав передати до рук правосуддя тих, хто стоїть за цим, за його словами, гідним осуду нападом", - говориться у повідомленні.

У п'ятницю ізраїльські військові в ході зіткнень застрелили чотирьох палестинців, один з яких видавав себе за фотожурналіста, а потім напав з ножем на ізраїльського солдата та поранив його.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наступного тижня зустрінеться з держсекретарем США Джоном Керрі для обговорення ситуації.