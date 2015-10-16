Палестинці з допомогою коктейлів Молотова підпалили гробницю Йосипа (фото)

Про це з посиланням на Haaretz пише Лента.ру.

Третя за значимістю іудейська святиня частково постраждала після того, як сотня протестувальників зіткнулася з силами поліції біля табору палестинських біженців Балата.

Читайте такожІзраїль обмежив палестинцям доступ в Старе місто Єрусалиму

Коли на місце прибула палестинська армія, що оточила гробницю, учасники акції почали кидати в правоохоронців каміння і пляшки із запальною сумішшю. Кілька з них потрапили на територію святині, уточнює the Epoch Times.

#صور احراق الشباب لـ"قبر يوسف" الذي يزوره المستوطنين في مدينة #نابلسpic.twitter.com/adLz2PmmBj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 16 Жовтень 2015

В результаті підпалу постраждалих немає. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Влада Палестинської автономії (ПА) засудила акт вандалізму, пообіцяли покарати винних і відновити меморіал.

Як відомо, територія гробниці Йосипа перебуває під адміністративним і військовим контролем ПА з початку 1990-х років. Незадовго до початку другої палестинської інтифади (повстання), у жовтні 2000 року, 17 палестинців і один ізраїльський солдат були убиті в зіткненні біля цього мавзолею. Пізніше ізраїльські війська покинули ці місця, залишивши його палестинцям. Незабаром натовп палестинських радикалів зруйнували святиню. Ізраїль звернувся до ПА з проханням відновити гробницю Йосипа. Палестинці пішли назустріч і відновили меморіал. З тих пір ізраїльтянам не можна відвідувати її без офіційного військового супроводу.

Першою за значущістю для юдеїв святинею є Храмова гора в Єрусалимі, а другою — Печера Махпела в древній частині Хеврона, де, згідно Біблії, поховані Авраам, Ісаак та Яків.