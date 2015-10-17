Папа Франциск у листопаді вперше відвідає Африку
22:35, 17 жовтня 2015Світ
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Папа Римський Франциск відвідає Кенію, Уганду і Центрально-Африканську Республіку в ході свого першого візиту в Африку в листопаді, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Ватикану.
REUTERS
В ході поїздки понтифік планує зустрітися з мешканцями нетрів і біженцями, передає Gazeta.ru.
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Візит Франциска в Африку запланований на 25-30 листопада.
Раніше повідомлялося, що понтифік зробив шестиденний візит у Сполучені Штати Америки.
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