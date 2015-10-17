Папа Франциск у листопаді вперше відвідає Африку

Папа Римський Франциск відвідає Кенію, Уганду і Центрально-Африканську Республіку в ході свого першого візиту в Африку в листопаді, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Ватикану.

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