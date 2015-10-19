Пентагон підтвердив ліквідацію одного з бойовиків, який працював на "Аль-Каїду"

Військове відомство США заявило, що громадянин Саудівської Аравії Санафі Наср був убитий у четвер. Його описали як члена угруповання "Хорасан" і "давнього джихадиста", який опрацьовував з донорами фінансові аспекти операцій "Аль-Кайди".

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Міністр оборони США Ештон Картер назвав ліквідацію 30-річного Санафі Насра "значним ударом по планах угруповання "Хорасан" атакувати США і їх союзників.

У 2014 році міністерство фінансів США внесло Санафі Насра в "чорний список" глобальних терористів у зв'язку з його ймовірною причетністю до діяльності "Фронту Нусра" і "Аль-Каїди" в Сирії. Мінфін заявив, що, будучи одним з головних стратегів, Санафі Наср "використовував повідомлення в соціальних мережах для демонстрації своїх прагнень до нанесення ударів по американцях і інтересах США".

Пропрацювавши деякий час в Ірані і афгансько-пакистанському регіоні, Наср в 2013 році перемістився в Сирію.

За даними аналітичної організації SITE Intelligence Group, минулого тижня бойовики повідомили, що Наср, також відомий як Абдул Мухсен Абдулла Шарех, був убитий в Алеппо разом з двома людьми, які також були пов'язані з "Аль-Каїдою".

У повідомленнях, розміщених В соціальних мережах, бойовики назвали їх як саудівця Абдул Маліка аль-Джазраві і громадянина Марокко Абу Ясіра Магребі. Пентагон не підтвердив факт їх смерті.

За час військово-повітряної кампанії проти "Ісламської держави" в Сирії, яка триває вже 13 місяців, США час від часу повідомляли про смерть членів угруповання "Хорасан". У недільному повідомленні Пентагон дав зрозуміти, що Наср був п'ятим високопоставленим членом угруповання, убитим за останні 4 місяці.