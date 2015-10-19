Росія має намір поставляти Єгипту обладнання і вертольоти на "Містралі"

Про це заявив глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, повідомляє РИА Новости.

"Росія буде, якщо хочете, субпідрядником, який буде постачати до цих "Мистралів" відсутнє устаткування, без якого "Містраль", вибачте, консервна банка. І, природно, всі вертольоти, що в сукупності складе понад мільярд доларів точно", - сказав Іванов.

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За його словами, "після того, як угода буде закрита, тоді Єгипет, очевидно, не стверджую, але припускаю, укладе контракт з РФ про дообладнання "Містралів": як самого корабля, так і вертольотів, і внесе суттєвий внесок у боротьбу з тероризмом".

Як повідомляв УНІАН, влада Франції підтвердила рішення продати Єгипту два вертольотоносця класу "Містраль", побудованих на замовлення Росії.