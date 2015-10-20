У німецькому Дрездені близько 20 тисяч людей провели антиісламістський мітинг

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Демонстранти вийшли на вулиці Дрездена з плакатами на антимігрантські теми. На деяких, наприклад, були зображені перекреслені силуети жінок, закутаних у хіджаби. "Вперед, Меркель, ти цілуєш як Юда!" - говорив один з плакатів, що відсилає до євангельського сюжету про поцілунок, яким один з учнів зрадив Христа.

У натовпі виднілися прапори Угорщини і гасла на підтримку прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, який виступає за посилення міграційної політики Євросоюзу.

Читайте такожУ відомстві Меркель запропонували депортувати більше мігрантів

За оцінками організаторів, демонстрація зібрала 39 тис. осіб. Оцінки сторонніх спостерігачів більш скромні: газета Saechische Zeitung нарахувала на мітингу 20 тис. осіб, а одна із студентських організацій міста - від 15 до 20 тис.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дрездені праворадикальні активісти, відомі своїми ксенофобськими гаслами, планували провести акцію проти напливу мігрантів до Європи. Активісти заявляють, що таким чином хочуть натиснути на канцлера Ангелу Меркель на здійснення антиімміграційної політики.

Активність прихильників Pegida викликала відповідну активність і її противників, які бачать загрозу суспільству від цькування в основному мусульман, що проживають в Німеччині.