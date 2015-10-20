В ООН не вдалося легалізувати наркотики

Управління ООН із наркотиків і злочинності (UNODC) вимушене було відкликати своє звернення за вимогою щонайменше однієї країни, передає ВВС.

Документ UNODC передбачав легалізацію будь-яких наркотиків та їхнього зберігання, якщо вони призначені для особистого вжитку. У документі зазначено, що "арешт і ув'язнення є непропорційними видами покарання" у цьому випадку.

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Документ готувався до конференції в Куала-Лумпурі у листопаді головою відділу UNODC із боротьби з ВІЛ та СНІДом Монікою Беґ.

Джерело видання повідомило, що документ ніколи не ухвалювався офіційно. А один із представників агентства назвав Моніку Беґ просто одним із "керівників середньої ланки", що висловив власну професійну думку про проблему.

У документі, складеному на офіційному бланку Управління ООН із наркотиків і злочинності, вказано, що він намагається пояснити позицію Управління щодо охорони здоров'я і захисту прав людини у тому, що стосується наркотиків.

"Коли використання наркотиків для немедичних цілей і зберігання їх в особистих цілях розглядається як злочин, це лише призводить до негативних наслідків у сфері громадської безпеки і прав людини", - йдеться у ньому.

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Зберігання наркотиків вважається кримінальним злочином у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні та Великій Британії. Зокрема, Кримінальний кодекс України передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років ув'язнення за зберігання наркотичних речовин для особистих цілей.

Тим часом уже стартувала кампанія на підтримку ініціативи UNODC. Її учасники стверджують, що ця пропозиція агентства має змінити політику урядів напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН у квітні 2016 року, присвяченого проблемі наркотиків.

Група підтримки цієї ініціативи Transform заявила, що її відкликання лише наголошує на тій шкоді, якої завдає криміналізація зберігання і вживання наркотиків.