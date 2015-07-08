Чилійські депутати схвалили закон про часткову легалізацію марихуани
11:05, 08 липня 2015Світ
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Нижня палата конгресу Чилі схвалила закон, що дозволяє вирощувати марихуану в невеликих кількостях в медичних, рекреаційних і релігійних цілях.
REUTERS
За ухвалення документу проголосували 68 парламентаріїв, 39 виступили проти. Деякі противники закону зазначають, що він сприятиме популяризації наркотиків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На даний момент вирощування, продаж та перевезення марихуани в Чилі караються тюремними термінами до 15 років.
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Перед вступом в силу новий закон має пройти через комісію з охорони здоров'я і сенат.
Раніше обмеження на використання марихуани зняла влада низки інших країн, у тому числі Уругваю, Ямайки, а також деяких штатів США.
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