Чилійські депутати схвалили закон про часткову легалізацію марихуани

За ухвалення документу проголосували 68 парламентаріїв, 39 виступили проти. Деякі противники закону зазначають, що він сприятиме популяризації наркотиків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На даний момент вирощування, продаж та перевезення марихуани в Чилі караються тюремними термінами до 15 років.

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Перед вступом в силу новий закон має пройти через комісію з охорони здоров'я і сенат.

Раніше обмеження на використання марихуани зняла влада низки інших країн, у тому числі Уругваю, Ямайки, а також деяких штатів США.