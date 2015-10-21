Пан Гі Мун: мета ООН досягти гендерної рівності до 2030 року

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на презентації доповіді "Жінки світу-2015", передає Бі-бі-сі.

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Перша конференція ООН з прав жінок пройшла в Пекіні в 1995 році. За цей час, каже Пан Гі Мун, в питанні прав жінок відбулися суттєві поліпшення. Але, незважаючи на це, мільйони жінок як і раніше стикаються з насильством та дискримінацією; 2/3 неписьменних людей у світі - жінки.

Багато з них змушені працювати на низькооплачуваних роботах. У Південній Азії та Африці великою проблемою залишається висока смертність при пологах.

При цьому середня тривалість життя жінок за 20 років зросла з 64 до 72 років, середній вік вступу в шлюб, згідно з доповіддю, на даний момент становить 25 років.

Крім того, за словами Пан Гі Муна, жінки почали отримувати помітно кращу освіту в останні роки.

Звіт про права жінок публікується організацією раз у 5 років.